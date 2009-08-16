Ученые обнаружили ген сна

После длительных поисков и исследований американские ученые обнаружили у человека ген сна. Это сделала научная группа из Университета Калифорнии.

Мировая наука в течение длительного времени предсказывала возможность существования гена или группы генов, которые определяют потребность и продолжительность сна. Однако только сейчас он обнаружен в ходе исследований с участием американской семьи, ряд членов которой отличаются исключительно короткой естественной продолжительностью сна. Установлено, что этот ген способен мутировать, что позволяет человеку спать всего 4 часа, то есть половину от нормы, и не ощущать при этом недостаток сна.



Человек должен спать ночью от 8 до 9 часов, чтобы полностью отдохнуть, отмечает глава калифорнийской научной группы профессор Юнг Ху Фу. Недостаток сна вызывает замедление мысленной активности, ухудшает физические и психологические возможности человека. Однако есть люди, которые способны спать ночью 4 часа и даже меньше и не испытывать никаких негативных физических и психологических последствий, заметил профессор. Это и является следствием мутации гена сна.



Нынешнее открытие дает возможность для создания специального препарата, который позволит человеку не спать в течение длительного времени и не страдать от этого, уверены ученые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на иностранные информагенства.