Ученые назвали главных виновников ухудшения экологии Земли

Исследователи выделили страны, которые оказывают максимальное влияние на ухудшение экологической обстановки на планете.

При составлении рейтинга ученые ориентировались на следующие параметры: истребление лесов, разрушение существующих экологических ниш, чрезмерный вылов рыбы, использование химических удобрений и выбросы парниковых газов. Исследователи выбрали именно эти критерии потому, что по ним существует достаточная статистика для многих стран.

По итогам анализа авторы составили два списка стран. В первый попали государства, худшим образом обращающиеся с имеющимися именно у них ресурсами, а во второй — страны, больше всего вредящие планете в целом. Первые десять мест (из 179) в первом списке заняли Сингапур, Корея, Катар, Кувейт, Япония, Таиланд, Бахрейн, Малайзия, Филиппины и Нидерланды. В первой десятке второго списка, состоящего из 171 места, Бразилия, США, Китай, Индонезия, Япония, Мексика, Индия, Россия, Австралия и Перу.

Авторы работы также попытались определить зависимость между вредом, наносимым экологии конкретным государством, и экономической развитостью этого государства. Исследователи заключили, что чем более развитой является страна, тем сильнее она истребляет природные ресурсы. Эти результаты противоречат известной теории о влиянии стран на экологию, известной как кривая Кузнеца. По мнению этого американского исследователя, когда страны достигают определенного уровня экономического развития, они начинают осваивать экологически чистые технологии, и негативное влияние, оказываемое ими на экологию, уменьшается, пишет БЕЛТА.