Ученые нашли три новых гена человека

Сенсационное открытие сделано группой ирландских ученых, когда они обнаружили в генетическом коде человека три гена, которые появились совсем недавно в процессе эволюции Homo sapience.

Ранее мировая наука считала невозможным образование новых генов в структурах ДНК на столь поздних фазах развития современного человека.

Однако, как показали работы специалистов из Смафитского института генетики Тринити-коллидж Дублина, в процессе мутации гены могут создаваться из первичного материала «с нулевой отметки»".

У человекообразных обезьян, генетический код которых на 99 процентов совпадает с генным кодом современного человека, этих трех генов нет и никогда не было.

Обнаруженные три гена производят протеины и участвуют в обеспечении жизненных процессов в организме человека. Правда, сейчас ученые не могут сказать, за какие именно функции они отвечают.

Одновременно установлено, что считавшийся «бесполезными» в наших генах реликтовый материал, которые получил в науке название «генетический мусор», играет важнейшую роль в развитии живых организмов, сообщает Newsru.