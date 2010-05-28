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Ученые из Беларуси, России и Украины обеспокоены попытками переписать события Второй мировой и исказить исторические факты

28 мая 2010 11:44
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Об этом эксперты говорили на встрече в Минске.

Идеологический и научный подходы к изучению этой темы не всегда совпадают. Историки занимаются поиском истины, а для идеологов главное — политическая эффективность.

Владимир Бобков, член-корреспондент Национальной Академии наук Республики Беларусь:
Пытаются фальсифицировать и показать агрессора хорошим беззащитным котиком — дескать, большевизм спровоцировал на такую войну. Вот мы и хотим дать ответ.

Александр Дюков, президент фонда «Историческая память» (Россия):
Отход от итогов Второй Мировой войны, от границ, сформировавшихся по результатам Второй Мировой войны, может привести к переделу границ здесь и сейчас, и к действительно масштабному кризису.

# общество

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