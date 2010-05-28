Ученые из Беларуси, России и Украины обеспокоены попытками переписать события Второй мировой и исказить исторические факты

Об этом эксперты говорили на встрече в Минске.

Идеологический и научный подходы к изучению этой темы не всегда совпадают. Историки занимаются поиском истины, а для идеологов главное — политическая эффективность.

Владимир Бобков, член-корреспондент Национальной Академии наук Республики Беларусь:

Пытаются фальсифицировать и показать агрессора хорошим беззащитным котиком — дескать, большевизм спровоцировал на такую войну. Вот мы и хотим дать ответ.

Александр Дюков, президент фонда «Историческая память» (Россия):

Отход от итогов Второй Мировой войны, от границ, сформировавшихся по результатам Второй Мировой войны, может привести к переделу границ здесь и сейчас, и к действительно масштабному кризису.