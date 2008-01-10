Ученые Беларуси и Вьетнама активизируют сотрудничество

В ходе визита в Минск, который проходит в эти дни, вьетнамская делегация выразила заинтересованность в сотрудничестве с учеными института в области лазерных технологий.

Так, специалисты двух стран планируют проводить совместные научные работы по созданию современных методов оптической диагностики качества промышленной продукции. Вьетнамская сторона заинтересована также во взаимодействии с белорусскими коллегами в сфере линейной оптики и медицины.

Большой интерес у гостей вызвали лазерные локаторы. Они позволяют получать информацию о состоянии и составе атмосферы на различных высотах. Вьетнамские специалисты рассмотрят возможности использования этого оборудования в своей стране.

