Ученые Беларуси и Армении ищут новые сферы взаимных интересов

В Минске готовится к подписанию соглашение с Ереваном о сотрудничестве в области науки и технологий.

Ученые уверены – совместные научные разработки будут в итоге способствовать увеличению цифр белорусско-армянского товарооборота. Это как раз то, на что обратили особое внимание в ходе переговоров в Ереване два Президента: Александр Лукашенко Серж Саргсян.

Одни из знаменитых уличных часов Минска – на здании завода Луч. Механизм к ним, оказывается, привезли из Еревана почти 30 лет назад. Последние годы часы нередко барахлили и часто останавливались. Но после того, как белорусские специалисты вмешались в армянский механизм – циферблат оживился. И эти часы начали новый отсчет белорусско-армянским отношениям.

Владимир Агабеков – белорусский ученый с армянскими корнями. Директор Института химии новых материалов Академии наук Беларуси, и одновременно – почетный член Армянской академии наук. У него информация о переговорах в Ереване – что называется "из первых рук".

Ученые в своих договоренностях даже опережают политиков: когда в Ереване шли переговоры двух Президентов Александра Лукашенко и Сержа Саргсяна, в научном мире двух стран знали точно: разговор пойдет о совместном в области атомной энергетики и фармацевтики.

В планах ученых двух стран – обмен идеями и обмен специалистами. Совместные научные разработки, удачно примененные на производстве – прямой путь к увеличению показателей взаимной торговли. Причем как торговли товарами, так и услугами. Академии наук двух стран уже готовятся подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Визит Александра Лукашенко в Ереван придаст хороший импульс развитию отношений между странами. А научно-техническое сотрудничество Беларуси и Армении выйдет на новую орбиту. Причем в буквальном смысле – развитие космических технологий – тоже один из перспективных совместных проектов белорусских и армянских ученых.