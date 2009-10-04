Учения «Запад-2009» станут поворотным моментом в отработке обороны Союзного государства

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев наблюдали за точностью манёвров, наградили отличившихся, а затем осмотрели новейшие образцы вооружений.

Регулярные военные учения для Беларуси это уже хорошая традиция совершенствования национальной армии. Маневры «Запад-2009» запомнятся не только беспрецедентно высоким числом задействованных войск и сил, но и, похоже, станут поворотным моментом в отработке обороны Союзного государства. Это не первые наши совместные учения с Россией. Однако только в этот раз в них приняли участие Президенты сразу обеих стран. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев прибыли, чтобы оценить обороноспособность военной группировки Беларуси и России.

– Руководство создало сложную обстановку, позволяющее отработать наиболее важные вопросы, предусматривающие стратегические перегруппировки войск, отражение массированного удара противника. Оборонительных и отступательных действий на театре военных действий, – доложил Президентам двух стран министр обороны Беларуси Леонид Мальцев.

Командный пункт региональной группировки войск мобильно разместился в барановичском районе. Президенты осмотрели центры стратегического управления. Здесь все по последнему слову техники. Многое под грифом «совершенно секретно». Есть полностью автоматические системы. Главнокомандующие поинтересовались, где разрабатывали и отечественные ли программы? Все чистое, созданное нашей обороной, без шпионских вирусов. Причем такими системами, могут похвастаться немногие страны мира.

Ознакомившись с тем, как и откуда управляется военная операция, Президенты переехали увидеть сам театр боевых действий. И пока главнокомандующие поднимались по ступенькам Кургана Белорусского, журналисты обсуждали форму одежды президентов. Если Александр Лукашенко традиционно предпочел военный мундир, то его российский коллега – джинсы и куртку пилота. Вместе с Президентами на смотровую площадку поднялись и десятки наблюдателей из соседних стран, а также иностранные военные атташе. «Запад-2009» прошло открыто, демонстрируя оборонительный характер учения.

Замысел маневров состоял из возможных вариантов нападения на территорию Союзного государства сильного, хорошо вооруженного агрессора. Группировки условного врага, наши военные встретили контрнаступлением. ВВС и ПВО прикрывали оборонительные позиции на всех высотах.

Учения «Запад-2009» – логическое продолжение всех предыдущих совместных белорусско-российских учений. Главная ее цель – проверить функциональность обороны Союзного государства.

Очень эффектно в небе смотрелись летящие на высоте в 500 метров, белые лебеди, стратегические бомбардировщики Ту-160. Бронетехнику противника заливали огненным реактивно-огнеметным дождем. Сверху наши установки прикрывали вертолеты. Авиацию противника в завязавшемся воздушном бою уничтожали два звена Су-27.

Авиационные части сбросили бомбы на вражеские батареи ПВО. Вертолеты Ми-24 и Ми-28 выпустили ракеты, предваряя выход наших танков прямо в лоб неприятелю. Прикрывая друг друга, они продвигались к переднему краю обороны. Противник упорно сопротивлялся, но контрудар войск Беларуси и России на 230 общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне завершился успешным разгромом условного противника.

Следующий эпизод учения – уничтожение остатков вражеских частей после основного контрудара. Под Лидой силы спецопераций обнаружили скопление сил противника. Их задача – принять бой и прикрыть высадку десанта с воздуха. Шесть сотен российских «голубых беретов» доставили 15 транспортных Ил-76. Вместе с людьми на землю спустилась и бронетехника. Сразу после приземления завязался бой, который закончился разгромом неприятеля.

А в это время Президенты знакомились с системой автоматического слежения за войсками. Еще одна военная новинка. Позволяет видеть боевые действия на огромных расстояниях от командования в режиме реального времени. Здесь же развернулась выставка современных вооружений. Локаторы, вертолеты- и самолеты-беспилотники, приборы создания помех для крылатых ракет.

Неожиданно для себя Дмитрий Медведев, обнаружил знакомую с армии пушку. – Я на военных сборах из такой стрелял, – отметил Президент России.

За три недели учений региональная группировка войск отработала самые разные оперативно-тактические задачи. Итог «Западу-2009» на плацу перед выстроенными войсками подвели Президенты.

– Учения проведены точно в срок. Все задачи выполнены. Масштаб этих учений колоссален. На такой высокий практический уровень взаимодействия с нашим стратегическим союзником в военной сфере мы вышли впервые. И это учение позволило повысить боевую и воздушную выучку всех вооруженных сил, – отметил Александр Лукашенко.

– Мы договорились, что подобного рода учения будут проходить 1 раз в 2 года. Попеременно на территории Беларуси и Российской Федерации. Так что это начало и, надеюсь, удачное начало наших совместных войсковых мероприятий, – сказал Дмитрий Медведев.

Большие маневры показали отменную боеспособность армий наших стран. Кстати, параллельно с российско-белорусскими учениями в Балтии, Дании и Великобритании прошли учения ВВС НАТО «Болд эвенджер-2009». Так что военные по обе стороны границ вполне конкретно отрабатывали противодействие друг другу. После награждения отличившихся в учении. Президенты неформально пообщались. Посмотрели новенький номер военной газеты с репортажем о завершившемся «Запад-2009».