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Учения, подобные «Западу-2009», будут проходить раз в два года

30 сентября 2009 07:45
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Такая договоренность достигнута между президентами.

Две страны впервые вышли на такой высокий уровень практического взаимодействия в военной сфере, которое осуществлялось в ходе оперативно-стратегического учений «Запад-2009». Об этом заявил накануне Президент Александр Лукашенко.

Беларусь и Россия укрепляют союзнические отношения, создавая надежную основу защиты национальных интересов. В заключительном этапе оперативно-стратегических учений приняли участие главы двух государств. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев вручили награды особо отличившимся участникам и объявили благодарность всему личному составу за умелые действия. Президент Беларуси, отметил, что учения позволили повысить полевую и воздушную выучку всех вооруженных сил.

Подобные маневры теперь будут проходить раз в два года - поочередно в Беларуси и России. Такая договоренность достигнута между президентами.

# Александр Лукашенко

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