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Учения по вопросам безопасности страны пройдут на полигоне под Минском

15 февраля 2017 06:40
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Новости Беларуси. От теории к практике: 15 февраля в Беларуси состоится основной этап масштабного учения по вопросам безопасности страны. Сборы по территориальной обороне проходят по поручению главы государства и, традиционно, объединяют руководителей регионов, государственных органов управления, а также представителей различных силовых ведомств.

14 февраля командный состав повышал уровень воинской подготовки в теории, изучая особенности современной военно-политической обстановки в мире.

Теперь на очереди практические занятия. Они пройдут на полигоне под Минском. Среди основных задач – усиление охраны государственной границы и оборона объектов, имеющих стратегически важное значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Военные учения

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