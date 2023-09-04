Учения по обеспечению ядерной безопасности пройдут на БелАЭС и в Островецком районе

Новости Беларуси. Обеспечить ядерную и радиационную безопасность населения: на территории Белорусской атомной электростанции и Островецкого района 4 сентября пройдут тактико-специальные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их программа предполагает передвижение и работу спецтехники, экипированного личного состава. Задействуют системы оповещения, запланирована эвакуация населения. В этой связи к местным жителям обращаются с просьбой – с пониманием отнестись к проведению мероприятий. Они организованы в рамках совместного специального учения спасательных подразделений стран-участниц ОДКБ «Скала-2023», которые на территории Беларуси продолжатся по 6 сентября.

Напомним, совместное учение ОДКБ проходит с прошлой пятницы на полигонах Брестской, Гродненской и Минской областей. В них задействованы более 2 000 военнослужащих и около 500 единиц техники.