Учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли в витебской школе

Причем в роли спасателей, медиков и альпинистов выступили дети. Школьники в полной боевой амуниции пробирались сквозь едкий дым, с помощью вертолета эвакуировали с крыши школы своих сверстников и оказывали первую медицинскую помощь.



1700 учеников спасены. Сотрудники МЧС присваивают учениям высшую оценку. Со своими задачами на отлично справились, как юные спасатели, так и администрация школы.



Подобные масштабные учения с привлечением школьников и спецтехники прошли в республике впервые. Сотрудники МЧС уверены, что практику проведения таких мероприятий необходимо внедрять в каждом городе страны. Это повысит готовность к чрезвычайным ситуациям учащихся Беларуси.