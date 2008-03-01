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Учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли в витебской школе

01 марта 2008 18:37
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Причем в роли спасателей, медиков и альпинистов выступили дети. Школьники в полной боевой амуниции пробирались сквозь едкий дым, с помощью вертолета эвакуировали с крыши школы своих сверстников и оказывали первую медицинскую помощь.

1700 учеников спасены. Сотрудники МЧС присваивают учениям высшую оценку. Со своими задачами на отлично справились, как юные спасатели, так и администрация школы.

Подобные масштабные учения с привлечением школьников и спецтехники прошли в республике впервые. Сотрудники МЧС уверены, что практику проведения таких мероприятий необходимо внедрять в каждом городе страны. Это повысит готовность к чрезвычайным ситуациям учащихся Беларуси.
# общество

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