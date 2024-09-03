Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» начинаются в Кыргызстане

Контингенты вооруженных сил государств – членов ОДКБ прибыли в Кыргызстан для участия в серии учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Контингенты вооруженных сил государств – членов ОДКБ прибыли в Кыргызстан для участия в серии учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них задействованы наши силовики, представители МЧС Беларуси и аналогичных ведомств других стран – участниц организации, а также Росгвардии и Нацгвардии Казахстана. Им предстоит отработать действия при проведении совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральной Азии.
В регионе высок уровень угроз терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков. Задействованы более 1 500 военных, 200 единиц военной техники, в том числе около 10 единиц авиации и столько же морских судов.