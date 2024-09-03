Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» начинаются в Кыргызстане

Контингенты вооруженных сил государств – членов ОДКБ прибыли в Кыргызстан для участия в серии учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы наши силовики, представители МЧС Беларуси и аналогичных ведомств других стран – участниц организации, а также Росгвардии и Нацгвардии Казахстана. Им предстоит отработать действия при проведении совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральной Азии.