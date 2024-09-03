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Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» начинаются в Кыргызстане

03 сентября 2024 10:42
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Контингенты вооруженных сил государств – членов ОДКБ прибыли в Кыргызстан для участия в серии учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» начинаются в Кыргызстане-2

В них задействованы наши силовики, представители МЧС Беларуси и аналогичных ведомств других стран – участниц организации, а также Росгвардии и Нацгвардии Казахстана. Им предстоит отработать действия при проведении совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральной Азии.

Учения ОДКБ «Взаимодействие-2024» начинаются в Кыргызстане-4

В регионе высок уровень угроз терроризма, незаконного оборота оружия и наркотиков. Задействованы более 1 500 военных, 200 единиц военной техники, в том числе около 10 единиц авиации и столько же морских судов.

# Международное сотрудничество

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