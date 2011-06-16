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Учения инженерных войск стран СНГ прошли в Минской области

16 июня 2011 17:27
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Это уже 9-ые по счету совместные сборы. Военнослужащие не только обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом, но и соревнуются в теоретических и практических инженерных дисциплинах.

Четыре полосы препятствий прошли военнослужащие Беларуси, Казахстана, Украины и России. Инженерные войска – это специалисты, которые всегда находятся на передовой. И здесь первое испытание – минное поле.

Учения инженерных войск стран СНГ

Учения инженерных войск стран СНГ

Учения инженерных войск стран СНГ

Команды справились.

Виктор Коршок, старший преподаватель  военного колледжа сержантского состава Каменец-Подольского университета (Украина):
Очень хороший уровень подготовки у команд, нормативы перекрывались практически в два раза.

Денис Бадраков, военнослужащий учебного центра (Россия):
Ехали сюда и не ожидали, что белорусы окажутся такими достойными соперниками.

Сейчас они преодолевают препятствие с помощью мостоукладчика.

Учения инженерных войск стран СНГ

Учения инженерных войск стран СНГ

Учения инженерных войск стран СНГ

По нему свободно прошла большегрузная спецтехника.

Учения инженерных войск стран СНГ

Такой раздвижной мост можно возвести буквально за 11 минут. Это умение военные используют и в мирных целях. Таким образом наводят мосты в отдаленных населенных пунктах во время половодья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Учения инженерных войск стран СНГ

Перешли через переправу, сейчас задача – скрыть технику от противника. Для этого военные роют траншею.

Учения инженерных войск стран СНГ

Солдаты срочной службы в течение года осваивали секреты такой маскировки.

Учения инженерных войск стран СНГ

Камуфляжный чехол огромный и увесистый, но белорусская команда быстрее всех справилась с этим заданием.

Учения инженерных войск стран СНГ

Учения инженерных войск стран СНГ

Алексей Грицай, командир инженерно-саперного батальона  Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Качество боевой подготовки на высшем уровне. За полтора года «срочник» овладевает военной учетной специальностью на 100%.

Несмотря на то, что на полигоне царил дух соперничества, бойцы назвали себя союзниками. Ведь уже в девятый раз подразделения инженерных войск встречаются и соревнуются в боевой сноровке. Здесь команды обсудили и предстоящие 10-е учения, в которых впервые планируют участие интернациональных команд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Богдан Бондарь, начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Украины:
Проводим военные сборы, чтобы у нас было больше точек соприкосновения.

# общество # Фотофакт

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