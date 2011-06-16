Учения инженерных войск стран СНГ прошли в Минской области

Это уже 9-ые по счету совместные сборы. Военнослужащие не только обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом, но и соревнуются в теоретических и практических инженерных дисциплинах.

Четыре полосы препятствий прошли военнослужащие Беларуси, Казахстана, Украины и России. Инженерные войска – это специалисты, которые всегда находятся на передовой. И здесь первое испытание – минное поле.

Команды справились.

Виктор Коршок, старший преподаватель военного колледжа сержантского состава Каменец-Подольского университета (Украина):

Очень хороший уровень подготовки у команд, нормативы перекрывались практически в два раза.

Денис Бадраков, военнослужащий учебного центра (Россия):

Ехали сюда и не ожидали, что белорусы окажутся такими достойными соперниками.

Сейчас они преодолевают препятствие с помощью мостоукладчика.

По нему свободно прошла большегрузная спецтехника.

Такой раздвижной мост можно возвести буквально за 11 минут. Это умение военные используют и в мирных целях. Таким образом наводят мосты в отдаленных населенных пунктах во время половодья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Перешли через переправу, сейчас задача – скрыть технику от противника. Для этого военные роют траншею.

Солдаты срочной службы в течение года осваивали секреты такой маскировки.

Камуфляжный чехол огромный и увесистый, но белорусская команда быстрее всех справилась с этим заданием.

Алексей Грицай, командир инженерно-саперного батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Качество боевой подготовки на высшем уровне. За полтора года «срочник» овладевает военной учетной специальностью на 100%.

Несмотря на то, что на полигоне царил дух соперничества, бойцы назвали себя союзниками. Ведь уже в девятый раз подразделения инженерных войск встречаются и соревнуются в боевой сноровке. Здесь команды обсудили и предстоящие 10-е учения, в которых впервые планируют участие интернациональных команд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Богдан Бондарь, начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил Украины:

Проводим военные сборы, чтобы у нас было больше точек соприкосновения.