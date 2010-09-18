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Ученики из многодетных семей будут ездить в школу бесплатно

18 сентября 2010 13:53
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Средства на бесплатные годовые проездные выделят из городского бюджета.

Списки учащихся будут составлять в школах, затем их передадут в районные управления и далее в комитет по образованию. Получить годовые абонементы на все виды общественного транспорта родители смогут на предприятии «Минсктранс».

Надежда Великая, главный специалист  управления идеологической, социальной и воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Если в семье живет пять детей и трое из них ходят в дошкольное учреждение образования, а двое посещают школу, то такая семья имеет право получить для своих детей бесплатные годовые проезные. Если же один из детей является совершеннолетним, то  данная семья право на бесплатный проезд не имеет.

# общество

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