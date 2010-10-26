Прямой эфир

Ученики и педагоги Рижской белорусской школы приехали на Брестчину

26 октября 2010 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
26 октября они посетили областной лицей, пообщались со сверстниками и побывали в Брестской крепости.

27 октября  гостей из Риги ждёт экскурсия в Беловежскую пущу. Накануне ученики и учителя  побывали в Гродно, Витебске и Полоцке. Рижская белорусская школа – единственная  в Латвии. Число желающих получить образование в ней постоянно растёт. Сейчас  там  учится  130 детей, большинство из них – этнические белорусы. К учебному году рижская школа получила большой подарок от белорусского руководства – мебель,  компьютеры, спортивный инвентарь, учебники – всё, что нужно для полно-ценной учёбы и досуга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Мария Бахура, ученица Рижской белорусской школы:
Каждый город по-своему интересен. В каждом городе есть своя история. Это интересно и увлекательно.

Ольга Трушкова, мама ученика Рижской белорусской школы:
Белорусское посольство очень помогает. Мы очень благодарны за это.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2010 15:30

Па ініцыятыве выкладчыцы несвіжскага ліцэя ў горадзе стварылі гарадскую асацыяцыю татаў

26 октября 2010 14:32

Хоккей. Минское «Динамо» обратилось в КХЛ по вопросу судейства в матче против ярославского «Локомотива»

26 октября 2010 14:25

Футбол. Впервые учреждена премия лучшему тренеру года в мире