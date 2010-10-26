Ученики и педагоги Рижской белорусской школы приехали на Брестчину

26 октября они посетили областной лицей, пообщались со сверстниками и побывали в Брестской крепости.

27 октября гостей из Риги ждёт экскурсия в Беловежскую пущу. Накануне ученики и учителя побывали в Гродно, Витебске и Полоцке. Рижская белорусская школа – единственная в Латвии. Число желающих получить образование в ней постоянно растёт. Сейчас там учится 130 детей, большинство из них – этнические белорусы. К учебному году рижская школа получила большой подарок от белорусского руководства – мебель, компьютеры, спортивный инвентарь, учебники – всё, что нужно для полно-ценной учёбы и досуга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Мария Бахура, ученица Рижской белорусской школы:

Каждый город по-своему интересен. В каждом городе есть своя история. Это интересно и увлекательно.

Ольга Трушкова, мама ученика Рижской белорусской школы:

Белорусское посольство очень помогает. Мы очень благодарны за это.