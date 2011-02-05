Прямой эфир

Ученик: Калі з электроннага падручніка можна будзе увайсці ў інтэрнэт….

05 февраля 2011 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Министерство образования Беларуси инициирует проект по замене учебников на электронный планшет. Такой эксперимент вначале проведут в одной из областей. Если ноу-хау придется по вкусу ученикам и педагогам его внедрят повсеместно.

Планируется, что планшетный компьютер получат школьники с первого по 11-й класс. По предварительным подсчётам, такая инициатива сэкономит государству более 20-ти миллиардов белорусских рублей, которые сейчас тратят на печать миллионов учебников.

Ученица:
Звычайныя падручнікі вельмі цяжкія, калі іх цягаць усе разам, такія падручнікі будуць лягчэй, і калі там будзе ўся праграма, можна будзе нават наперад нешта глядзець - цікавей будзе.

Ученик:
Электронныя падручнікі - гэта добра. Можна будзе атрымаць больш разгорнутую інфармацыю. Калі там яшчэ будзе доступ у Інтэрнет — зусім добра.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Бездомная собака в Красноярске спасла четырехлетнего ребенка
05 февраля 2011 15:06

Бездомная собака в Красноярске спасла четырехлетнего ребенка

«Все будет хорошо, мама!» Ребенок дал знак 29-летней британке прямо из животика
05 февраля 2011 14:46

«Все будет хорошо, мама!» Ребенок дал знак 29-летней британке прямо из животика

05 февраля 2011 14:08

Редкая для Беларуси утка появилась в Минске