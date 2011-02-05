Ученик: Калі з электроннага падручніка можна будзе увайсці ў інтэрнэт….

Министерство образования Беларуси инициирует проект по замене учебников на электронный планшет. Такой эксперимент вначале проведут в одной из областей. Если ноу-хау придется по вкусу ученикам и педагогам его внедрят повсеместно.

Планируется, что планшетный компьютер получат школьники с первого по 11-й класс. По предварительным подсчётам, такая инициатива сэкономит государству более 20-ти миллиардов белорусских рублей, которые сейчас тратят на печать миллионов учебников.

Ученица:

Звычайныя падручнікі вельмі цяжкія, калі іх цягаць усе разам, такія падручнікі будуць лягчэй, і калі там будзе ўся праграма, можна будзе нават наперад нешта глядзець - цікавей будзе.

Ученик:

Электронныя падручнікі - гэта добра. Можна будзе атрымаць больш разгорнутую інфармацыю. Калі там яшчэ будзе доступ у Інтэрнет — зусім добра.