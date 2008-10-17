Учение "Осень-2008" вступило во вторую фазу

В течении пяти суток военнослужащие на практике будут отражать удары противника с воздуха и земли. Общая численность войск — более восьми тысяч человек, на полигонах — боевая и спецтехника. А средства автоматизации — от тактического до оперативно-стратегического уровня — будут применяться прямо в полевых условиях. Также продолжается совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне ВВС и войск ПВО Беларуси и России. В ходе второго этапа учения самолеты и вертолеты поднимутся в небо около 350 раз.



Ну, а в Пинском районе с мирного на военное время сегодня переводится гражданская оборона. Такую специальную программу в рамках учения "Осень-2008" запланировали подразделения МЧС. По замыслу, противник разрушает автомобильный мост через реку Пина. В воде оказываются легковой автомобиль и автоцистэрна с мазутом.



Кроме того, обрушивается мост на проходящую под ним баржу. Помимо подразделений МЧС, в учениях примут участие сотрудники аварийных служб, медики, правоохранители и инспекторы охраны природы. Командно-штабное учение проходит в эти дни и во внутренних войсках. В частности, военнослужащим предстоит обнаружить и уничтожить условную диверсионно-разведывательную группу противника. Специальная операция пройдёт на территории войсковой части 33-10 в посёлке Околица под Минском.