Учение "Осень-2008" проходит в Вооруженных Силах Беларуси

В нем участвуют около 8,5 тысяч человек и более 400 единиц военной техники, а также подразделения российской армии. Авиация, войска ПВО и силы спецопераций оттачивают мастерство. Белорусские и российские летчики уже заступили на совместное боевое дежурство в Барановичах. Они отслеживают цели, имитирующие воздушных "нелегалов". Сегодня учения перейдут в активную фазу. На полигоне вблизи Бреста военнослужащие сухопутных войск и пограничники совместно выполнят несколько сложных боевых задач.