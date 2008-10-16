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Учение "Осень-2008" проходит в Вооруженных Силах Беларуси

16 октября 2008 07:49
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В нем участвуют около 8,5 тысяч человек и более 400 единиц военной техники, а также подразделения российской армии. Авиация, войска ПВО и силы спецопераций оттачивают мастерство. Белорусские и российские летчики уже заступили на совместное боевое дежурство в Барановичах. Они отслеживают цели, имитирующие воздушных "нелегалов". Сегодня учения перейдут в активную фазу. На полигоне вблизи Бреста военнослужащие сухопутных войск и пограничники совместно выполнят несколько сложных боевых задач.
# общество

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