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Учебный год завершится комплексом мероприятий <Внимание, дети!>

16 мая 2006 11:21
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Стражи дорожного порядка проведут ряд профилактических бесед в школах и на предприятиях города, а также усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи школ и детских садов. Такие меры, надеются сотрудники ГАИ,  помогут  избежать  ДТП с участием  детей. 
Профилактические беседы   проведут не только с детьми, но и со взрослыми, так как  большая часть ответственности за трагедии лежит именно на них.
 К сожалению, страдают на дороге не только дети-пешеходы, но и дети-пассажиры. И эта статистика растет: в прошлом году из-за  беспечности родителей за рулем пострадало  три малыша, а в этом году - уже восемь.
# общество

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