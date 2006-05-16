Учебный год завершится комплексом мероприятий <Внимание, дети!>

Стражи дорожного порядка проведут ряд профилактических бесед в школах и на предприятиях города, а также усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения вблизи школ и детских садов. Такие меры, надеются сотрудники ГАИ, помогут избежать ДТП с участием детей.

Профилактические беседы проведут не только с детьми, но и со взрослыми, так как большая часть ответственности за трагедии лежит именно на них.

К сожалению, страдают на дороге не только дети-пешеходы, но и дети-пассажиры. И эта статистика растет: в прошлом году из-за беспечности родителей за рулем пострадало три малыша, а в этом году - уже восемь.