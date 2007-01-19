Учебный центр МВД отмечает 60-летия

Здесь проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров органов внутренних дел.Сегодня учебный центр - это современное учреждение образования с богатыми традициями и хорошей учебно-материальной базой. Наряду с социальными и общеправовыми будущие сотрудники милиции изучают специальные и уголовно-правовые дисциплины, постигают азы оперативно-тактической и профессионально-прикладной деятельности. За 3 года существования центра первоначальную подготовку в нем прошли более 2,5 тыс. курсантов, а общее количество выпускников по всем категориям обучения - свыше 4 тысяч.