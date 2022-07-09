Учебно-полевые сборы курсантов МЧС проходят в Гомельской и Могилёвской областях

Новости Беларуси. Учебно-полевые сборы курсантов Университета гражданской защиты МЧС в эти дни проходят в Гомельской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 70 будущих спасателей и преподавателей обучают взрослых и детей правилам безопасного поведения на водоемах.

На пляжах курсанты проводят мастер-классы по оказанию первой помощи при утоплении. Чтобы отдыхающие знали элементарные правила действий до приезда скорой медицинской помощи. Здесь важна каждая минута. Только за последние два месяца на водоемах страны утонули 130 человек. В том числе 13 детей. С мая в Гомельской области вода унесла жизни 15 взрослых и двоих несовершеннолетних.

Также будущие спасатели организовывают рейды по местам, необорудованным для купания, где устанавливают предупреждающие таблички. Проводят водное патрулирование по эксплуатации маломерных судов. В программе сборов и посещение детских оздоровительных лагерей, проведение конкурсов и викторин, а также экскурсии по музеям и историко-культурным и памятным местам областей.