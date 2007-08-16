Учебники проверят на безопасность

Все книги, выпущенные белорусскими издательствами к новому учебному году, пройдут жесткий гигиенический контроль.

Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы сохранить здоровье ребенка. Санитарные правила и нормы предусматривают соответствие учебников гигиеническим требованиям по таким параметрам как: формат книги, полиграфическое исполнение, размер шрифта и самого текста, а так же - вес учебника.

Начальник отдела стандартизации Управления учебного книгоиздания Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь Людмила Павлович: "Для учеников начальной школы масса учебников не должна превышать 300 грамм, для учебных изданий 6-7 классов - 400 грамм, для старшеклассников - 8-10 классов - 500 грамм, 11-12 классов - 600 грамм. Требования к полиграфическим материалам тоже важны, потому что необходимо для изготовления учебников использовать бумагу офсетную, которая должна быть с нормальной прозрачностью, чтобы у ребенка не было утомления зрения."

