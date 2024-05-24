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Участвовал в боях на Курской дуге, битве за Днепр. «Незабытые истории»

24 мая 2024 14:05
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Письмо прислал Александр Кукевич.

Василий Павлович Стрельченко (13 августа 1919 г. – 12 августа 1993 г.) в июле 1941 г. добровольцем пошел в Красную армию и был направлен на учебу в Львовское военное пехотное училище. Через 5 месяцев в звании младшего лейтенанта был направлен командиром взвода на Калининский фронт. Доводилось выходить из окружения, участвовать во многих боях (особенно тяжелые бои были под г. Ржевом, Львовом), не раз был на волоске от смерти, несколько раз был ранен. В 1942 г. получил свою первую и самую дорогую награду «Медаль за отвагу». Потом было много орденов и медалей за участие в боях с фашистами в Беларуси, Украине, Польше, Чехословакии и с японскими милитаристами.

Участвовал в боях на Курской дуге, битве за Днепр. «Незабытые истории»-1

Как грамотный офицер (имел незаконченное высшее образование), назначен был в оперативное отделение штаба 246-й стрелковой дивизии и в 1943 г. уже в звании майора возглавил это отделение. Так, в 24 года стал заместителем начальника штаба дивизии. Дивизия участвовала в боях на Курской дуге, битве за Днепр, в октябре-ноябре 1943 г. освободила ряд населенных пунктов Лоевского и Речицкого районов Беларуси. Посчастливилось освобождать свою родную деревню Волчья гора Речицкого района, где застал мать и младшего братишку Сергея, переодетого в девичье платье, чтобы фашисты не угнали в Германию.

В 1944 г. было присвоено звание подполковник. В должности старшего помощника начальника оперативного отдела штаба 60-й армии участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии.

В День Победы 9 мая 1945 г. был назначен парламентером, задание было смертельно опасное, но обошлось. И 11-й армейский немецкий корпус сдался в плен.

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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