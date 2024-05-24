Участвовал в боях на Курской дуге, битве за Днепр. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Письмо прислал Александр Кукевич.

Василий Павлович Стрельченко (13 августа 1919 г. – 12 августа 1993 г.) в июле 1941 г. добровольцем пошел в Красную армию и был направлен на учебу в Львовское военное пехотное училище. Через 5 месяцев в звании младшего лейтенанта был направлен командиром взвода на Калининский фронт. Доводилось выходить из окружения, участвовать во многих боях (особенно тяжелые бои были под г. Ржевом, Львовом), не раз был на волоске от смерти, несколько раз был ранен. В 1942 г. получил свою первую и самую дорогую награду «Медаль за отвагу». Потом было много орденов и медалей за участие в боях с фашистами в Беларуси, Украине, Польше, Чехословакии и с японскими милитаристами.