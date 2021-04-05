Участок МКАД около Лошицы закроют на ремонт. Что будут делать и когда восстановят движение?

Предстоит отремонтировать путепровод, под которым проходит железная дорога до Гомеля. По информации дорожных служб, сооружение находится в удовлетворительном состоянии, хотя ранее там установили знаки ограничения весовых нагрузок транспорта.

Нужно заменить балки среднего пролета и усилить их на крайних. Чтобы путепровод смог справляться с современными нагрузками, на нем установят общую железобетонную плиту. На время ремонта оба транспортных потока запустят по одной стороне. Сроки сдачи объекта максимально сжатые: движение должно быть восстановлено в конце октября.