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Участок МКАД около Лошицы закроют на ремонт. Что будут делать и когда восстановят движение?

05 апреля 2021 19:29
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Новости Беларуси. Реконструкция минской кольцевой в районе Лошицы начнется в середине мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок МКАД около Лошицы закроют на ремонт. Что будут делать и когда восстановят движение?-1

Предстоит отремонтировать путепровод, под которым проходит железная дорога до Гомеля. По информации дорожных служб, сооружение находится в удовлетворительном состоянии, хотя ранее там установили знаки ограничения весовых нагрузок транспорта.

Участок МКАД около Лошицы закроют на ремонт. Что будут делать и когда восстановят движение?-4

Нужно заменить балки среднего пролета и усилить их на крайних. Чтобы путепровод смог справляться с современными нагрузками, на нем установят общую железобетонную плиту. На время ремонта оба транспортных потока запустят по одной стороне. Сроки сдачи объекта максимально сжатые: движение должно быть восстановлено в конце октября.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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