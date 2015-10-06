Участок МКАД-2 откроют 6 октября для движения транспорта

Новости Беларуси. Первые автомобили на второй кольцевой. Участок МКАД-2 откроют сегодня, 6 октября, для движения транспорта. Дорога протяженностью около 24 километров пролегла между двумя трассами: М3 и Р28. Они соединяют столицу с Витебском и Нарочью. На этой части пути уже нанесена разметка и завершены отделочные работы.

Добавим, до конца года открытый участок планируют продлить до полусотни километров, достигнув автомагистрали «Минск-Гродно». Таким образом будет завершен первый этап строительства новой кольцевой, который стартовал в 2014 году. Дальше дорожники устремятся в сторону дороги М1. Добраться до трассы «Брест-Минск-граница России» они планируют до 1 января 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.