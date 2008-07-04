Участок автодороги "Минск - Молодечно - Нарочь" с 26 по 37 километр завтра будет закрыт для движения транспорта
Это связано с проведением праздничных мероприятий.
Объезд будет возможен через населённые пункты Бовбли, Рогово, деревню Петришки и Заславль. Участникам мероприятия и общественному транспорту заехать на комплекс можно будет со стороны Минска. Для зрителей будут организованы два дополнительных автобусных маршрута от столичной диспетчерской станции "Дружная" и станции "Беларусь" в Заславле.