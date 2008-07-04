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Участок автодороги "Минск - Молодечно - Нарочь" с 26 по 37 километр завтра будет закрыт для движения транспорта

04 июля 2008 13:55
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Это связано с проведением праздничных мероприятий. Объезд будет возможен через населённые пункты Бовбли, Рогово, деревню Петришки и Заславль. Участникам мероприятия и общественному транспорту заехать на комплекс можно будет со стороны Минска. Для зрителей будут организованы два дополнительных автобусных маршрута от столичной диспетчерской станции "Дружная" и станции "Беларусь" в Заславле.
# общество

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