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Участников зимних Олимпийских игр 2010 в Ванкувере чествовали в городской ратуше

08 апреля 2010 09:12
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Олимпийцев ждали почетные грамоты, благодарственные письма и денежные вознаграждения.

Высшую награду столичной мэрии и сертификат на 10 миллионов рублей получила Дарья Домрачева – 18 февраля спортсменка принесла первую награду белорусской сборной – бронзовую медаль.

Дарья Домрачева, бронзовый призер ХХI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере по биатлону:
– Мы действительно стараемся не только для себя, но и на всю страну. Мы хотим, чтобы имя Беларусь звучало гордо на весь мир.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:
– Мы ждали от них успехов, мы ждали медалей и были счастливы, когда Даша Домрачева завоевала эту замечательную для страны награду.

# общество

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