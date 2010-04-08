Участников зимних Олимпийских игр 2010 в Ванкувере чествовали в городской ратуше

Олимпийцев ждали почетные грамоты, благодарственные письма и денежные вознаграждения.

Высшую награду столичной мэрии и сертификат на 10 миллионов рублей получила Дарья Домрачева – 18 февраля спортсменка принесла первую награду белорусской сборной – бронзовую медаль.

Дарья Домрачева, бронзовый призер ХХI Зимних Олимпийских игр в Ванкувере по биатлону:

– Мы действительно стараемся не только для себя, но и на всю страну. Мы хотим, чтобы имя Беларусь звучало гордо на весь мир.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Мы ждали от них успехов, мы ждали медалей и были счастливы, когда Даша Домрачева завоевала эту замечательную для страны награду.