Участники уборочной соревнуются

За достижения на уборке урожая зерна, заготовке кормов и выращивании льна будут награждать. По заслугам. Почетными призами и ценными подарками. В Беларуси проходит республиканское соревнование. Его победители получат более 380 почетных дипломов с денежными премиями и подарками.Победителю соревнования среди областей достанется премия - 50 млн. рублей. Лучшим среди районов - почетные дипломы и по 30 млн. рублей. Наградят и лучших главных агрономов. Впервые соревнование среди них состоялось в прошлом году. На этот раз для лучших главных агрономов подготовили 12 дипломов и денежные премии в 5 млн. рублей. В трудовом соперничестве участвуют и молодежные экипажи.