Участники саммита в Париже подписали историческое соглашение по климату

Новости Франции. Историческое соглашение по климату подписано. 196 стран договорились не повышать температуру на Земле более чем на два градуса. Итогом двухнедельных интенсивных переговоров в Париже стал документ, который придет на смену Киотскому протоколу.

В период до 2020 года развивающиеся страны получат 100 миллиардов долларов для решения проблем климата. Эти средства им предоставят государства, подписавшие договор. Предполагается уже к 2050 году сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.