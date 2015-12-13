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Участники саммита в Париже подписали историческое соглашение по климату

13 декабря 2015 13:52
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Новости Франции. Историческое соглашение по климату подписано. 196 стран договорились не повышать температуру на Земле более чем на два градуса. Итогом двухнедельных интенсивных переговоров в Париже стал документ, который придет на смену Киотскому протоколу. 

В период до 2020 года развивающиеся страны получат 100 миллиардов долларов для решения проблем климата. Эти средства им предоставят государства, подписавшие договор. Предполагается уже к 2050 году  сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # ООН

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