Участники пятого веломарафона за мир «Париж-Москва 2010» прибыли в Минск

На данный момент группа состоит из 27 человек – это велосипедисты-любители из Австрии, Германии, России и Беларуси. В нашей стране они пробудут 14 дней, посетят Брест, Кобрин, Борисов, Витебск и другие города.

Несмотря на жару, разный возраст и зачастую экстремальные условия, велосипедисты мужественно преодолевают расстояния. В этом году маршрут веломарафона проходит через Францию, Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Завершится путешествие 27 августа в Москве.

Валерий Рассолько, координатор велопробега:

– Люди, которые участвуют в велопробеге меняются постоянно, даже в течении одного пробега, прибывают на день-два, даже не спортсмены, а просто люди, любящие велосипед.

Конни Шмидт, организатор и участник велопробега (Германия):

– Мы не загрязняем окружающую среду, к тому же для нашего здоровья это очень полезно. Мы каким-то образом должны бороться за экологически чистую обстановку на Земле, именно поэтому мы ездим на велосипедах.