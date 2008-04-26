Участники проекта "7 вершин" отправились покорять высшую точку Северной Африки

Водрузить национальный флаг Беларуси на высоту более 4 000 метров группа планирует в канун дня Победы. В составе экспедиции 14 альпинистов.



Экспедиторы рассчитывают преодолеть горный хребет и выйти к пустынным территориям, которые издавна заселены кочевыми племенами берберов – туарегов - так называемых "синих людей".



Участникам проекта уже покорились Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, а также одна из вершин самой высокой горы мира – Эвереста пик Кала Паттар. Также белорусские альпинисты взошли на высочайший из действующих вулканов - Котопакси.