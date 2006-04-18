Участники объезда города оценили санитарное состояние прилегающих к железной дороге территорий

Выяснилось, что многое еще предстоит сделать. В Ленинском и Октябрьском районах нужно навести порядок на территории гаражного массива, у поймы реки Лошица тоже не мешало бы поработать уборщикам. Главная из бед - самовольные свалки. Их хоть и стало меньше, но кузова автомобилей железная дорога притягивает как магнит. Меньше в этот раз оказалось претензий к территориям промышленных зон. Существенную пользу внес прошедший недавно субботник. Объезд территорий прилегающих к железной дороге - это пункт в общей программе обзорного осмотра города. 19 апреля столичное руководство осмотрит территории, прилегающие к кольцевой дороге, а в конце месяца подведет итоги месячника по уборке города в ходе традиционного весеннего объезда Минска.