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Участники несанкционированного митинга будут привлечены к ответственности

19 января 2008 15:21
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Минская прокуратура дала правовую оценку действиям участников несанкционированного митинга 10 января. Напомним, они почти полностью парализовали движение на центральных улицах столицы. Молодые люди умудрились не только повредить автобусы, но и избить водителя маршрутки.

По фактам ведется предварительное расследование. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела сразу по двум статьям: "Организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них" и "Хулиганство".
# общество

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