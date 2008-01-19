Участники несанкционированного митинга будут привлечены к ответственности

Минская прокуратура дала правовую оценку действиям участников несанкционированного митинга 10 января. Напомним, они почти полностью парализовали движение на центральных улицах столицы. Молодые люди умудрились не только повредить автобусы, но и избить водителя маршрутки.



По фактам ведется предварительное расследование. Прокуратура Минска возбудила уголовные дела сразу по двум статьям: "Организация и подготовка действий грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них" и "Хулиганство".

