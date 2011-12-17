Участники Международного автопробега, посвященного 70-летию битвы под Москвой, прибыли в Минск

Новости Беларуси, Минск. Ребята возложили венки к монументу Победы и встретились с белорусскими ветеранами.

Российская молодежь собирает рассказы участников войны, записанные на пленку. В их архиве уже более 15 тысяч воспоминаний.

В маршруте пробега – Москва, Орел, Тула, Курск, Варшава, Берлин, Вильнюс. Ребята также посетили Брестскую крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Новиков, участник автопробега (Россия):

В Минске нас встретили с хлебом и солью. Мы очень рады снова оказаться здесь, сегодня мы запишем воспоминания с ветеранами, которые тут же передадим в наш архив, пообщаемся с минской молодежью, привлечем их к проекту, а каждый ветеран получит от нас подарок.

Леонид Якоревский, ветеран Великой Отечественной войны:

Белорусский народ – это добрый народ. Он любит встречать гостей. И мы очень рады, что к нам приехала молодежь со всей России.