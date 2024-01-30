Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси
По местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В «Звездный поход» в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков отправились студенты и преподаватели из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К учащимся БГПУ присоединились ребята из Узбекистана, России, Казахстана, Китая, Армении и Азербайджана. Вот уже более полувека эта традиция объединяет активную молодежь. Нынешнее путешествие стало 59-м по счету.
11 отрядов, а это свыше 250 студентов, посетят 10 районов Минской области. В походе участники будут четыре дня. За это время они почтут память павших воинов, возложат цветы к мемориалам и братским могилам, встретятся с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Ветеранам окажут шефскую помощь.
Кроме того, студенты и преподаватели выступят с концертными программами в учреждениях образования района, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.
Артем Федоров, студент Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена:
Это наша общая история, история каждой семьи абсолютно. Она коснулась если не каждого второго, то почти что всех.
Идея проведения звездных походов возникла в 1966 году, когда студенты тогда еще Минского педагогического института приняли участие во Всесоюзном походе молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Стартовали группы из разных населенных пунктов, а финишировали в одном месте. Схема такого маршрута на карте напоминала звезду, отсюда и название – звездный.
Первый «Звездный поход» проходил на лыжах в 35-градусный мороз. Узнали, как изменился проект спустя 58 лет.