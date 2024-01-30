Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси

По местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В «Звездный поход» в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков отправились студенты и преподаватели из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К учащимся БГПУ присоединились ребята из Узбекистана, России, Казахстана, Китая, Армении и Азербайджана. Вот уже более полувека эта традиция объединяет активную молодежь. Нынешнее путешествие стало 59-м по счету.

11 отрядов, а это свыше 250 студентов, посетят 10 районов Минской области. В походе участники будут четыре дня. За это время они почтут память павших воинов, возложат цветы к мемориалам и братским могилам, встретятся с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Ветеранам окажут шефскую помощь.

Кроме того, студенты и преподаватели выступят с концертными программами в учреждениях образования района, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.