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Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси

30 января 2024 11:14
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По местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В «Звездный поход» в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков отправились студенты и преподаватели из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К учащимся БГПУ присоединились ребята из Узбекистана, России, Казахстана, Китая, Армении и Азербайджана. Вот уже более полувека эта традиция объединяет активную молодежь. Нынешнее путешествие стало 59-м по счету.

Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси-1

11 отрядов, а это свыше 250 студентов, посетят 10 районов Минской области. В походе участники будут четыре дня. За это время они почтут память павших воинов, возложат цветы к мемориалам и братским могилам, встретятся с живыми свидетелями Великой Отечественной войны. Ветеранам окажут шефскую помощь.

Кроме того, студенты и преподаватели выступят с концертными программами в учреждениях образования района, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.

Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси-4

Артем Федоров, студент Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена:
Это наша общая история, история каждой семьи абсолютно. Она коснулась если не каждого второго, то почти что всех.

Участники из 7 стран отправятся в «Звёздный поход» БГПУ к 80-летию освобождения Беларуси-7

Идея проведения звездных походов возникла в 1966 году, когда студенты тогда еще Минского педагогического института приняли участие во Всесоюзном походе молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Стартовали группы из разных населенных пунктов, а финишировали в одном месте. Схема такого маршрута на карте напоминала звезду, отсюда и название – звездный.

Первый «Звездный поход» проходил на лыжах в 35-градусный мороз. Узнали, как изменился проект спустя 58 лет.

# Великая Отечественная война # общество

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