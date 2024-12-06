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Участники форума молодых госслужащих посетили Минский часовой завод

06 декабря 2024 18:05
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В столице проходит второй день форума молодых государственных служащих. 6 декабря участники познакомились с промышленным потенциалом Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Молодые управленцы посетили производство Минского часового завода. Это одно из немногих предприятий советской промышленности, сохранившее полный цикл производства механических часов. Продукция экспортируется в 59 стран. Ежегодно здесь изготавливают 65 тысяч часов. Участники форума смогли изучить работу сборочного цеха, побывали на участке аэрографии и пообщались с сотрудниками предприятия. 

Участники форума молодых госслужащих посетили Минский часовой завод-2

Анна Орешко, заместитель директора средней школы № 20 имени Г.В. Булацкого:
Мне было очень интересно, это уникальная возможность познакомиться с производством крупного предприятия и увидеть своими глазами все то, что скрывается за кулисами.

Участники форума молодых госслужащих посетили Минский часовой завод-4

Татьяна Рукан, главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района:
Для них как для людей, которые в будущем, возможно, будут занимать высокие должности, общаться с народом, с людьми, важно более детально знать о деятельности предприятий, организаций, которые есть у нас в районе. 

Форум появился по инициативе самих молодых государственных служащих. Участие в нем позволяет изнутри взглянуть на работу сектора экономики, а также узнать, как устроена социальная и культурная жизнь города.

# Предприятия Беларуси

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