Участники форума молодых госслужащих посетили Минский часовой завод

В столице проходит второй день форума молодых государственных служащих. 6 декабря участники познакомились с промышленным потенциалом Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Молодые управленцы посетили производство Минского часового завода. Это одно из немногих предприятий советской промышленности, сохранившее полный цикл производства механических часов. Продукция экспортируется в 59 стран. Ежегодно здесь изготавливают 65 тысяч часов. Участники форума смогли изучить работу сборочного цеха, побывали на участке аэрографии и пообщались с сотрудниками предприятия.

Анна Орешко, заместитель директора средней школы № 20 имени Г.В. Булацкого:

Мне было очень интересно, это уникальная возможность познакомиться с производством крупного предприятия и увидеть своими глазами все то, что скрывается за кулисами.