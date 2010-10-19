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Участникам гомельской транснациональной группировки торговцев людьми грозит до 20 лет тюрьмы

19 октября 2010 18:09
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Преступная организация действовала с 2006 года в Гомеле. Местным девушкам предлагалась работа официанток, домработниц или продавцов на рынках Турции. По приезду же в Анталию они продавались в местные бордели.

Установлено более 20 потерпевших, в том числе одна несовершеннолетняя. Аналогичный бизнес преступная группа наладила в России, Украине, Молдове, а также в странах Латинской Америки и Доминиканской Республике. На сегодняшний день обвинение предъявлено девятерым активным участникам данной преступной организации, трое из которых граждане Турции.

Андрей Заяц, начальник 10-го управления (по Гомельской области) ГУБОП и К МВД Республики Беларусь:
Всего в настоящее время арестовано задержано три активных участника преступной организации. Несколько человек находятся под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по статье 181 «Торговля людьми», а также по статье 285 «Преступная организация». За совершение этих преступлений злоумышленникам грозит  до 20 лет лишения свободы.

Для привлечения к уголовной ответственности организаторов этого преступного бизнеса в Турции, белорусские правохранители в южную страну отправили международное поручение о юридической помощи. Благодаря ему, на родину смогут вернуться и ещё несколько гомельчанок, которые до сих пор находятся в Турции.

# общество

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