Участникам гомельской транснациональной группировки торговцев людьми грозит до 20 лет тюрьмы

Преступная организация действовала с 2006 года в Гомеле. Местным девушкам предлагалась работа официанток, домработниц или продавцов на рынках Турции. По приезду же в Анталию они продавались в местные бордели.

Установлено более 20 потерпевших, в том числе одна несовершеннолетняя. Аналогичный бизнес преступная группа наладила в России, Украине, Молдове, а также в странах Латинской Америки и Доминиканской Республике. На сегодняшний день обвинение предъявлено девятерым активным участникам данной преступной организации, трое из которых граждане Турции.

Андрей Заяц, начальник 10-го управления (по Гомельской области) ГУБОП и К МВД Республики Беларусь:

Всего в настоящее время арестовано задержано три активных участника преступной организации. Несколько человек находятся под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по статье 181 «Торговля людьми», а также по статье 285 «Преступная организация». За совершение этих преступлений злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Для привлечения к уголовной ответственности организаторов этого преступного бизнеса в Турции, белорусские правохранители в южную страну отправили международное поручение о юридической помощи. Благодаря ему, на родину смогут вернуться и ещё несколько гомельчанок, которые до сих пор находятся в Турции.