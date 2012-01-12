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Участникам чемпионата мира по хоккею 2014 года предоставят карты гостя Минска, дающие скидки более чем в 1000 точках обслуживания

12 января 2012 06:37
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Скидки будут предоставлены в магазинах, кафе, ресторанах, медицинских и сервисных центрах, салонах красоты.

Сейчас дизайнеры продумывают эксклюзивный стиль карты. К началу чемпионата она изменится как внешне, так и функционально. На ней разместят официальный логотип соревнований, а из дисконтной она станет платежной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Цвирко, директор компании-системного оператора проекта «Карта гостя Минска»:
К чемпионату мира по хоккею готовится еще более новый технологичный продукт. Он вберет в себя и банковское приложение, и дисконтную составляющую, и символику турнира. Так, как карта полн6остью изменится в рамках формата, точно так же будут обозначены все заведения.

# общество

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