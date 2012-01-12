Участникам чемпионата мира по хоккею 2014 года предоставят карты гостя Минска, дающие скидки более чем в 1000 точках обслуживания

Скидки будут предоставлены в магазинах, кафе, ресторанах, медицинских и сервисных центрах, салонах красоты.



Сейчас дизайнеры продумывают эксклюзивный стиль карты. К началу чемпионата она изменится как внешне, так и функционально. На ней разместят официальный логотип соревнований, а из дисконтной она станет платежной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Юрий Цвирко, директор компании-системного оператора проекта «Карта гостя Минска»:

К чемпионату мира по хоккею готовится еще более новый технологичный продукт. Он вберет в себя и банковское приложение, и дисконтную составляющую, и символику турнира. Так, как карта полн6остью изменится в рамках формата, точно так же будут обозначены все заведения.