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Участник ДТП на улице Притыцкого пришел с повинной

10 марта 2009 17:46
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Увидев накануне в нашем выпуске новостей репортаж об аварии на улице Притыцкого в Минске, ее участник – сбежавший водитель, которого вчера разыскивала милиция, сегодня пришел с повинной. Напомним, микроавтобус "Мерседес", в котором ехала веселая компания из четырех мужчин, врезался в легковушку, затем в столб и перевернулся. Два пассажира с травмами и ушибами попали в больницу. Оба были в нетрезвом состоянии. Водитель и еще один пассажир с места аварии скрылись. Но в бегах были не долго. Кто и насколько виноват в этой аварии, определит расследование и экспертиза. А пока горе-водителя отпустили домой.
# общество

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