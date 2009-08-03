Участницу конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2009» ищут среди 40 красавиц

Жюри по итогу двух дней кастинга отобрало четыре десятка девушек, чьи фото- и видеоматериалы сейчас пристрастно изучает.

В среду, 5 августа, планируется назвать имя девушки, которая воплощает собой образ белоруски, самобытный и интересный. Вместе с тем не исключено, что организаторы устроят дополнительный кастинг, если из выбранных красавиц ни одна не подойдет.

По информации Всемирной организации красоты, в Минск в сентябре приедут 60 девушек из разных стран мира. Возможно, их будет и еще больше, поскольку некоторые страны еще определяются с выбором своей представительницы.

На финальное шоу в Беларусь из Колумбии прибудет красавица Кристина Кармаго - та самая, которая в течение 2008 года носила платиновую корону, украшенную 720 бриллиантами, стоимостью более $360 тыс. Этим дорогим украшением девушка увенчает голову обладательницы титула «Мисс Интерконтиненталь-2009».

Международный конкурс красоты пройдет в Минске 27 сентября. Участницы приедут в столицу Беларуси с 11 по 13 сентября. С 15 по 20 сентября девушек ждет большой тур по стране. Финальное шоу пройдет в футбольном манеже, сообщает БЕЛТА.