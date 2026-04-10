Участие подтвердили почти 60 тысяч 11-классников! В Беларуси завершилась регистрация на ЦЭ

В Беларуси завершилась регистрация на централизованный экзамен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участие подтвердили почти 60 тысяч 11-классников. Чаще всего выпускники выбирают русский язык, математику и обществоведение.
Теперь школьникам предстоит зарегистрироваться на централизованное тестирование – это можно будет сделать с 9 по 22 апреля. А пока, например, в Заславской гимназии, каждый день проходят факультативы и дополнительные занятия.
Как ребята оттачивают знания – расскажет Дарья Авсюк.
Совсем скоро для 44 11-классников Заславской гимназии прозвенит последний звонок. А пока здесь идет подготовка к главному испытанию – централизованному тестированию. Нагрузка у ребят серьезная. Артем Базылев делает ставку на правоведение, поэтому штудирует русский, обществоведение и английский. Три раза в неделю после основных уроков – дополнительные занятия.
Артем Базылев, учащийся Заславской гимназии:
Ходил на все этапы РТ. Самый последний был третий. Это был русский язык. Набрал 68 баллов. В принципе нормально, но хотелось бы больше. Поэтому у меня еще есть два месяца. Будем готовиться и повышать свои результаты.
Система подготовки выстроена поэтапно. Кому-то нужно закрыть пробелы, кому-то – выучить пропущенное. Опытные педагоги доносят информацию так, чтобы все было понятно и простым языком.
Инна Романович, учитель русского языка и литературы Заславской гимназии:
Самый главный секрет, если учитель работает на 100 %, учащийся работает на 100 %, тогда что-то может получиться. Если хоть кто-то один не дорабатывает, к сожалению, ничего не получится. Но, как показывают результаты, ребята стараются, все у них получается.
Подробности в видео.