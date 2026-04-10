Участие подтвердили почти 60 тысяч 11-классников! В Беларуси завершилась регистрация на ЦЭ

В Беларуси завершилась регистрация на централизованный экзамен, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участие подтвердили почти 60 тысяч 11-классников. Чаще всего выпускники выбирают русский язык, математику и обществоведение. Теперь школьникам предстоит зарегистрироваться на централизованное тестирование – это можно будет сделать с 9 по 22 апреля. А пока, например, в Заславской гимназии, каждый день проходят факультативы и дополнительные занятия. Как ребята оттачивают знания – расскажет Дарья Авсюк.

Совсем скоро для 44 11-классников Заславской гимназии прозвенит последний звонок. А пока здесь идет подготовка к главному испытанию – централизованному тестированию. Нагрузка у ребят серьезная. Артем Базылев делает ставку на правоведение, поэтому штудирует русский, обществоведение и английский. Три раза в неделю после основных уроков – дополнительные занятия.