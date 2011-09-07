Учащиеся кружков по интересам получат свидетельства по итогам обучения

В будущем это станет для абитуриента дополнительным плюсом при поступлении.

Нововведение прописано в Кодексе об образовании, который вступил в силу в Беларуси 1 сентября. По данным Министерства образования, около 15% нынешних первокурсников, поступивших на технические специальности, выбрали профессию именно благодаря занятиям в кружках.

Сейчас в республике работает около 440 учреждений дополнительного образования. И каждый третий школьник посещает те или иные секции. В ближайшее время будет активно развиваться заочно-дистанционное обучение, что позволит привлекать к занятиям в кружках большее число детей с ограниченными возможностями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».