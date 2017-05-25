Учащиеся из всех регионов Беларуси соберутся 25 мая в Минске на форуме молодежного парламентаризма

Новости Беларуси. 25 мая в столице стартует форум молодежного парламентаризма. В Минске соберутся учащиеся из всех регионов страны. Максимальный возраст участников – 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время форума молодежь обсудит вопросы развития ученического самоуправления и реализации социально значимых проектов и инициатив. Программа также предусматривает диалог-дискуссию, работу интерактивных выставок и площадок и экскурсию во Дворец Независимости.