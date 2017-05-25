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Учащиеся из всех регионов Беларуси соберутся 25 мая в Минске на форуме молодежного парламентаризма

25 мая 2017 06:14
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Новости Беларуси. 25 мая в столице стартует форум молодежного парламентаризма. В Минске соберутся учащиеся из всех регионов страны. Максимальный возраст участников – 17 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся из всех регионов Беларуси соберутся 25 мая в Минске на форуме молодежного парламентаризма-1

Во время форума молодежь обсудит вопросы развития ученического самоуправления и реализации социально значимых проектов и инициатив. Программа также предусматривает диалог-дискуссию, работу интерактивных выставок и площадок и экскурсию во Дворец Независимости.

# общество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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