Прямой эфир

Убрать картофель без потерь и в срок сегодня белорусским аграриям помогает отечественная техника

31 августа 2010 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Только в этом году в хозяйства страны поступило свыше 150 современных картофелеуборочных комбайнов.

Картофель белорусы возделывают уже более 300 лет. Однако качественный прорыв в технологии уборки второго хлеба произошёл совсем недавно. Прадедушка всех белорусских картофелеуборочных комбайнов — экземпляр из той самой опытной партии, которая впервые вышла на поля в 2004 году.

Василий Фёдорович с первых дней на новой технике. Вот уже шестой сезон без серьёзных поломок и прочих неожиданностей. До белорусского комбайна поработал на разной технике, но первенец гомельских комбайностроителей сердцу агрария ближе остальных.

Василий Ильеня, комбайнер сельхозпредприятия «Урицкое»:
У нас раньше и рязанец-комбайн был, и немецкий. Вот этот лучше, сельмашевский.

Такую технику белорусские картофелеводы ждали не одно десятилетие. И новинка оправдала все ожидания.

Виктор Коршунович, главный инженер сельхозпредприятия «Урицкое»:
Первый мы получили 6 лет назад. Окупается такой комбайн за 3-4 года.

Сегодня в серийном производстве — третье поколение машины. Увеличена и производительность, и чистота уборки. Она вплотную приблизилась к 100%. Потому все 163 комбайна, произведённых в этом году, разошлись как горячие пирожки.

Виктор Славашевич, главный экономист РУП «ЗЛиН» ПО «Гомсельмаш»:
Стоимость нашего комбайна минимум в полтора раза ниже импортного аналога. Спрос есть. Пока мы работаем на белорусский рынок. Но интерес есть и в Украине и в России.

Гомельские машины уже работают и на Байкале и на Сахалине. А тем временем инженеры ломают голову — как бы ещё помочь сельхозпроизводителю.

Ольга Степанова, заместитель начальника отдела технического контроля РУП «ЗЛиН» ПО «Гомсельмаш»:
Этот комбайн уже оснащён адаптером для уборки лука. Также некоторые колхозы убирают и морковку, и свёклу.

Современным многофункциональным комбайном белорусские аграрии обеспечены. Так что урожай в этом году уберут вовремя и без потерь.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2010 18:16

Александр Лукашенко: Некоторые структуры начинают мнить себя выше закона

31 августа 2010 14:30

Дарья Домрачева удостоена звания «Минчанка года»

31 августа 2010 12:56

В минском микрорайоне Михалово торжественная линейка совпала с новосельем