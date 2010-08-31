Убрать картофель без потерь и в срок сегодня белорусским аграриям помогает отечественная техника

Только в этом году в хозяйства страны поступило свыше 150 современных картофелеуборочных комбайнов.

Картофель белорусы возделывают уже более 300 лет. Однако качественный прорыв в технологии уборки второго хлеба произошёл совсем недавно. Прадедушка всех белорусских картофелеуборочных комбайнов — экземпляр из той самой опытной партии, которая впервые вышла на поля в 2004 году.

Василий Фёдорович с первых дней на новой технике. Вот уже шестой сезон без серьёзных поломок и прочих неожиданностей. До белорусского комбайна поработал на разной технике, но первенец гомельских комбайностроителей сердцу агрария ближе остальных.

Василий Ильеня, комбайнер сельхозпредприятия «Урицкое»:

У нас раньше и рязанец-комбайн был, и немецкий. Вот этот лучше, сельмашевский.

Такую технику белорусские картофелеводы ждали не одно десятилетие. И новинка оправдала все ожидания.

Виктор Коршунович, главный инженер сельхозпредприятия «Урицкое»:

Первый мы получили 6 лет назад. Окупается такой комбайн за 3-4 года.

Сегодня в серийном производстве — третье поколение машины. Увеличена и производительность, и чистота уборки. Она вплотную приблизилась к 100%. Потому все 163 комбайна, произведённых в этом году, разошлись как горячие пирожки.

Виктор Славашевич, главный экономист РУП «ЗЛиН» ПО «Гомсельмаш»:

Стоимость нашего комбайна минимум в полтора раза ниже импортного аналога. Спрос есть. Пока мы работаем на белорусский рынок. Но интерес есть и в Украине и в России.

Гомельские машины уже работают и на Байкале и на Сахалине. А тем временем инженеры ломают голову — как бы ещё помочь сельхозпроизводителю.

Ольга Степанова, заместитель начальника отдела технического контроля РУП «ЗЛиН» ПО «Гомсельмаш»:

Этот комбайн уже оснащён адаптером для уборки лука. Также некоторые колхозы убирают и морковку, и свёклу.

Современным многофункциональным комбайном белорусские аграрии обеспечены. Так что урожай в этом году уберут вовремя и без потерь.