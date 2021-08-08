Уборочная кампания. По количеству урожая лидирует Минская область, по темпам – Брестская

Новости Беларуси. 4 миллиона 252 тысячи тонн весит каравай-2021 к 8 августа. В стране собрано более 60 % площадей. Самый большой вклад в общий результат, более миллиона тонн, внесли аграрии Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот по темпам уборки лидирует Брестский регион. В закромах 895 тысяч тонн зерна, хлеборобам осталось обработать четвертую часть полей. Более миллиона рассчитывают собрать и в хозяйствах Гродненской области в 2021 году. К 8 августа намолот составляет более 620 тысяч тонн. Качество и темпы – главное требование к работе аграриев. Во многом от того, как сейчас сработают в полях, зависит продовольственная безопасность государства.