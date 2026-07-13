Уборочная кампания-2026. Какие есть успехи и в чем трудности? Обсудили с экспертами

Как белорусские аграрии подошли к уборочной кампании – 2026? Какие уже есть успехи и в чем трудности? Почему агрохолдинги – форма спорного хозяйствования? На площадке ток-шоу топ-менеджеры и аграрии со всей страны обсудили актуальные вопросы. «За 2025 год падеж скота по стране сократился» Алена Сырова, СТВ:

Если мы говорим о сохранности скота, то с точки зрения прокуратуры ситуация лучше становится или хуже?

Максим Дацькевич, начальник главного управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Беларуси:

Мы руководствуемся официальной статистикой, официальными цифрами. По итогам работы за 2025 год – падеж сократился в целом по стране. Неожиданно в лидеры по падежу выбилась Гродненская область наряду с традиционной Витебской. Пять месяцев текущего года падеж увеличивается. Вполне возможно, это связано с теми погодными условиями и неспособностью сельхозпроизводителей каким-то образом купировать аномальные температуры. За пять месяцев падеж стал больше во всех регионах нашей страны, за исключением Витебской области. Алена Сырова:

Ситуация ни разу не смешная, долгое время как-то у нас это было не принято, не то что это афишировать, но просто каждый раз, когда ты видишь эти жуткие кадры, холодок по телу. Вместе с тем, когда в прошлом году глава государства устраивал такой масштабный разбор полетов, он говорил о том, что вопиющая история, когда даже на местах не скрывают о том, что такая проблема есть. Понимаем, что бывают какие-то изощренные преступления, какие-то целые схемы. Но все-таки, на ваш профессиональный взгляд, что преобладает? Глобальные нарушения или это какие-то частные моменты, когда кто-то один, условно говоря, не досмотрел?

Максим Дацькевич:

Глобальных просчетов системы государственных органов, органов госуправления Генеральная прокуратура не отмечает. У нас выстроена четкая система производства сельхозпродукции, в том числе животноводства. При соблюдении законодательства, регламентов, правил, эти данные падежа будут минимизированы и переведены в абсолютно рабочее русло. Все те ужасы, про которые вы говорили, это всегда связано с конечным исполнителем на местах. Человеческим фактором. Непосредственно начальник и руководитель предприятия, который не обеспечил чистоту, соблюдение законодательства при осуществлении этой деятельности. Алена Сырова:

Мы много раз об этом говорили, в прошлом году публично озвучивали о том, что должны нести ответственность люди, которые занимаются искажением информации, потому что в конечном счете это влияет на принятие глобальных решений. Я думаю, что вы тоже много раз сталкивались с тем, что вы приходите и перепроверяете и документацию, и реальное положение дел в том числе. Стали ли наши люди меньше врать? Максим Дацькевич:

Результаты работы свидетельствуют о том, что сокрытие падежа остается на том же уровне. Мы возбудили по итогам 2025 года на 4-5 уголовных дел меньше, чем в 2024 году. Это около 300 уголовных дел по факту сокрытия падежа. Сокрытием занимаются как рядовые работники, руководители молочно-товарных ферм и комплексов, ветеринарные врачи этих хозяйств, в отдельных случаях государственные ветврачи районов, в ряде случаев руководители, заместители руководителя районной вертикали. Как изменились в Беларуси показатели плодородия почв?

Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Потенциал нашей земли с урожайностью, именно биологический потенциал, что нам дал Бог, 9 центнеров с гектара. Все. Чуть-чуть обделены мы, черноземы у нас по кругу, на расстоянии 100-150 километров. На юг 150 километров – Украина, там начинаются черноземы. На север России – начинаются черноземы. 150 километров на север, где Прибалтика, там вообще не возделывают сельскохозяйственной культуры, 150 километров от Витебской области не возделывают сельскохозяйственные культуры. Поэтому потенциал нашей земли – 9-10 центнеров с гектара. Мы с вами получили в том году 38 центнеров в среднем по Республике Беларусь. Все это благодаря только науке, благодаря людям, благодаря соблюдению регламентов и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Потенциал просчитываем. На сегодняшний день у нас задача поставлена по продовольственной безопасности. На Всебелорусском народном собрании мы приняли 1,5 миллиона тонн зерна. При определенных агроклиматических условиях, потому что это тоже зависимость большая у нас в Республике Беларусь, если взять, например, 50 лет назад, мы от климатических условий зависели на 80%. Сейчас мы уже благодаря новейшим разработкам технологий удобрения, средств защиты, ретардантов, мы уже от природы зависим только на 40%. Дальше мы эту зависимость только будем уменьшать. Потенциал, про который вы сказали у нас, если при всем хорошем и погодных условиях, я думаю, 15 миллионов мы можем получать зерна. Какие задачи по урожаю стоят перед Минской областью? Рассказал Василий Сысоев. Как мотивируют работников сельского хозяйства?