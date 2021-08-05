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Уборочная-2021. В Беларуси остаётся убрать около 40% площадей

05 августа 2021 08:49
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено более 3 миллионов 900 тысяч тонн зерна. Аграрии близки к преодолению очередного рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная-2021. В Беларуси остаётся убрать около 40% площадей-1

По валовому сбору опережают всех хлеборобы из Минской области – на их счету без малого миллион тонн. Что касается темпов, то близки к завершению южные районы. Так, в некоторых из них уже могут готовиться к Дожинкам.

В целом по стране остается убрать около 40 % площадей. Скоро выполнят план и аграрии, занимающиеся уборкой озимого рапса на зерно.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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