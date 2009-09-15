Убит один из лидеров «Аль-Каиды» в Африке

В Сомали американские военные в ходе спецоперации уничтожили одного из самых опасных исламистских боевиков в Африке.

За Салехом Али Салехом Набханом, который входил в список самых разыскиваемых преступников ФБР, США охотились в течение многих лет. Лидера ячейки «Аль-Каиды» в Кении считают ответственным за многие теракты.

Накануне военные вертолеты обстреляли два грузовика повстанцев из группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». Автомобили передвигались по пустыне на юге Сомали. По словам представителей западных разведок, в ходе налета Салех Али Салех Набхан был убит.

На террориста возлагают ответственность за взрывы в израильском отеле на кенийском побережье в 2002 году. Кроме того, не исключается его причастность к нападениям на два американских посольства в Восточной Африке в 1998 году.

В сообщении американских военных подчеркивается, что для уничтожения террориста использовался спецназ, а не ракеты «Томагавк» или дальнобойные корабельные орудия, как это было при администрации Джорджа Буша. Этот факт свидетельствует о стремлении администрации Барака Обамы избежать жертв среди мирного населения в ходе военных операций в Сомали, сообщает Newsru.com.