Убийство кассира: возбуждено уголовное дело за бездействие в отношении должностных лиц банка

10 декабря в обменном пункте универсама «Автозаводской» обнаружили девушку с ножевыми ранениями.

Тело убитой нашел инкассатор, когда приехал за выручкой. Преступник похитил 35 миллионов рублей и скрылся. В обменнике не было ни камеры видеонаблюдения, ни системы сигнализации.

Сейчас органы прокуратуры совместно с МВД проводят широкомасштабные проверки технической оснащенности банковских объектов.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генпрокуратуры Беларуси:

Прокурором города возбуждено уголовное дело по ст. 425 ч.3 УК Республики Беларусь «Бездействие власти». Санкция предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.