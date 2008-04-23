Убийца семилетней школьницы будет проходить лечение в психиатрической больнице

Такое определение вынес сегодня суд Минской области. Вместе с тем обвиняемого освободили от уголовной ответственности по причине состояния невменяемости в момент преступления.



Напомним, тело Ирины Кужельной, которая пропала в ноябре 2007 года, было обнаружено в Логойском районе Минской области в начале января в 7 километрах от школы, где она училась.



Милиция прорабатывала сразу три версии исчезновения: школьница уехала в неизвестном направлении, попала в ДТП, либо стала жертвой преступления. Подтвердилась последняя. Ее искали ровно 40 дней. Были задействованы даже вертолет и водолазы. Все надеялись на чудо, но чудо не произошло.



Убийцу задержали недалеко от Беларучей. Минчанин. 29 лет. Отрицать преступление он не стал. Сознался и в изнасиловании школьницы.



Сегодня в деле, которое расследовали почти пять месяцев поставлена окончательная точка. Заседание суда было закрытым, без журналистов. Не было в суде и самого обвиняемого. Он признан психически больным и сейчас находится в психиатрической больнице. Ближайшие годы по определению суда мужчина проведет именно там.